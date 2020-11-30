На Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины

Его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда

Его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда

Фото: УНИАН

В Закарпатской области работники СБУ проводят обыски у бывшего народного депутата и лидера Партии венгров Украины КМКС Василия Брензовича.

Об этом сообщил блогер и депутат городского совета Ужгорода Виталий Глагола, передает RegioNews.

По его словам, обыски проходят по уголовному делу, которым расследуется заключение фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов.

Правоохранители считают, что эти договора могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Проверяется преступная схема фиктивности выполнения подрядных работ конкретными предпринимателями по заказу одного из фондов, присвоение фигурантами выделенных денег, ведение двойной бухгалтерии, а также использование выделенных Венгрией средств в ущерб государственной безопасности Украины", - написал Глагола.

Напомним, в Украину не пустили венгерского чиновника, который вмешивался в выборы на Закарпатье, ему недавно запретили въезд в Украину.