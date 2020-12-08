14:48  08 декабря
Зеленский назначил Полоскова председателем Закарпатской ОГА
18:11  08 декабря
Степанов заявил, что локдаун вряд ли будет введен 2 января
18:05  08 декабря
На Донбассе сегодня наблюдается тишина, - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2020, 19:43 376

На Сумщине СБУ предупредила нападение на председателя одной из ОТГ

08 декабря 2020, 19:43 376
Читайте також українською мовою
Объектами нападения были руководитель ОТГ, бизнесмен и владелец местной агрофирмы
Объектами нападения были руководитель ОТГ, бизнесмен и владелец местной агрофирмы
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Сумской области работники СБУ провели спецоперацию по задержанию злоумышленников, которые планировали совершить разбойное нападение на руководителя одной из объединенных территориальных общин региона и двух предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, преступление пыталась совершить организованная группировка, которая терроризировала граждан региона.

Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько представителей криминальных кругов планируют завладеть деньгами трех жителей Конотопского района. Установлено, что объектами нападения были руководитель ОТГ, коммерсант и владелец местной агрофирмы", - говорится в сообщении.

Организатора группировки задержали с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" СБУ по месту жительства при распределении денег, полученных преступным путем.

В результате спецоперации сотрудники СБУ также предупредили нападение на руководителя одной из местных объединенных территориальных общин и предпринимателя из сферы агробизнеса.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие доказательства незаконной деятельности. Проверяется информация об их возможной причастности к совершению других подобных преступлений", - добавили в СБУ.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении всем участникам группы и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе разоблачили пять нелегальных сall-центров: обслуживали российский бизнес.

СБУ преступление задержание Сумская область спецоперация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Председателем Конотопской райсовета на Сумщине стал представитель "Нашего края"
08 декабря 2020, 18:16
Предлагали $100 тысяч: Главу Фонда госимущества в третий раз пытались подкупить
08 декабря 2020, 17:10
В Шостке выбрали главу райсовета от "Нашего края" и зама от ОПЗЖ
08 декабря 2020, 15:57
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Ивано-Франковский облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »