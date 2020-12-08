На Сумщине СБУ предупредила нападение на председателя одной из ОТГ

Объектами нападения были руководитель ОТГ, бизнесмен и владелец местной агрофирмы

Объектами нападения были руководитель ОТГ, бизнесмен и владелец местной агрофирмы

Фото: СБУ

В Сумской области работники СБУ провели спецоперацию по задержанию злоумышленников, которые планировали совершить разбойное нападение на руководителя одной из объединенных территориальных общин региона и двух предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, преступление пыталась совершить организованная группировка, которая терроризировала граждан региона.

Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько представителей криминальных кругов планируют завладеть деньгами трех жителей Конотопского района. Установлено, что объектами нападения были руководитель ОТГ, коммерсант и владелец местной агрофирмы", - говорится в сообщении.

Организатора группировки задержали с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" СБУ по месту жительства при распределении денег, полученных преступным путем.

В результате спецоперации сотрудники СБУ также предупредили нападение на руководителя одной из местных объединенных территориальных общин и предпринимателя из сферы агробизнеса.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие доказательства незаконной деятельности. Проверяется информация об их возможной причастности к совершению других подобных преступлений", - добавили в СБУ.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении всем участникам группы и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

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