В Ровенской области будут судить мужчину, который за $3300 организовал выезд двух военнообязанных

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области перед судом предстанет 40-летний житель села Люхча Сарненского района, обвиняемый в организации незаконной переправки двух военнообязанных мужчин через государственную границу Украины

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, в мае прошлого года мужчина пообещал двум военнообязанным помочь уехать за пределы страны. Для этого он на собственном автомобиле Renault приехал в Луцк и забрал оттуда мужчин.

В дальнейшем, минуя контрольно-пропускные пункты, фигурант доставил их в приграничную зону. Там оставил автомобиль в лесу и пешком сопровождал "клиентов" к заранее определенному месту. Также он дал им подробные указания по дальнейшему маршруту движения. За это мужчины заплатили ему оговоренную сумму.

40-летнему жителю Люхчи сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемый воспользовался этим правом и вышел в залог.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт был направлен в суд. За совершенное мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить женщину, которая за $10 тысяч обещала переправить мужчину в Венгрию . Ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.