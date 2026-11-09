В Хмельницком повредили Skoda Octavia: полиция разыскивает очевидцев

Фото: полиция Хмельницкой области

В Хмельницком стражи порядка просят помочь установить обстоятельства повреждения автомобиля Skoda Octavia. Событие произошло на улице Лесогриновецкой, у дома № 10/1

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

По информации патрульной полиции, инцидент произошел в период с 21:50 6 ноября до 10:15 8 ноября.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП Управление патрульной полиции просит очевидцев происшествия и всех владеющих любой информацией сообщить об этом по номерам 102 или 112.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.