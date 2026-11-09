В Хмельницком повредили Skoda Octavia: полиция разыскивает очевидцев
В Хмельницком стражи порядка просят помочь установить обстоятельства повреждения автомобиля Skoda Octavia. Событие произошло на улице Лесогриновецкой, у дома № 10/1
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .
По информации патрульной полиции, инцидент произошел в период с 21:50 6 ноября до 10:15 8 ноября.
Отдел розыска и обработки материалов ДТП Управление патрульной полиции просит очевидцев происшествия и всех владеющих любой информацией сообщить об этом по номерам 102 или 112.
Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.
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