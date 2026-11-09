Россияне ударили по Киевскому району Харькова: среди пострадавших — ребенок
В Киевском районе Харькова в результате вражеского удара пострадали пять человек. Среди раненых — две женщины 70 и 77 лет, 54-летний мужчина и мальчик, которому 1 год и 11 месяцев.
Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
"Пять человек сегодня пострадали из-за вражеского удара в Киевском районе.
Ранения получили женщины 77 и 70 лет, 54-летний мужчина и мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев. Острую реакцию на стресс получила 46-летняя женщина", – сообщил Синегубов.
В больницах находятся трое пострадавших — две женщины и ребенок. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в Сумской области в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранения получили трое энергетиков . Пострадавшие были доставлены в больницу.