Россияне ударили по Киевскому району Харькова: среди пострадавших — ребенок

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В Киевском районе Харькова в результате вражеского удара пострадали пять человек. Среди раненых — две женщины 70 и 77 лет, 54-летний мужчина и мальчик, которому 1 год и 11 месяцев.

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

"Пять человек сегодня пострадали из-за вражеского удара в Киевском районе.

Ранения получили женщины 77 и 70 лет, 54-летний мужчина и мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев. Острую реакцию на стресс получила 46-летняя женщина", – сообщил Синегубов.

В больницах находятся трое пострадавших — две женщины и ребенок. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Сумской области в результате атаки дрона на служебный автомобиль ранения получили трое энергетиков . Пострадавшие были доставлены в больницу.