В Ровенской области 14-летний мотоциклист попал в реанимацию после ДТП

Фото: полиция Ровенской области

В селе Курганы в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 14-летний мотоциклист. Парень не справился с управлением и свалился с мотоцикла. Его госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелыми травмами головы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 8 ноября около 12:55 на улице Школьной. По предварительным данным следствия, 14-летний местный житель, управляя мотоциклом Tekken, не справился с управлением и допустил самопадение.

В результате ДТП несовершеннолетний получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Парня доставили в реанимацию.

По этому факту следователь начал досудебное расследование. Правоохранители также выясняют, был ли мотоциклист во время движения в защитном шлеме.

В полиции Ровенщины напоминают, что управлять транспортными средствами можно только после достижения соответствующего возраста и получения водительского удостоверения.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.