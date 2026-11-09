Убил через 15 тысяч гривен и напал на будущих кумовьев: в Киеве задержали 24-летнего мужчину

Фото: полиция Киева

В Соломенском районе Киева 24-летнего мужчину подозревают в убийстве 72-летней женщины и покушении на убийство супругов. По данным следствия, пенсионерку он убил из-за долга в 15 тысяч гривен, а впоследствии пришел к знакомым и напал на них с ножом

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По информации полиции, ранее подозреваемый проживал в квартире 72-летней киевлянки, некоторое время находившейся за границей. Он должен женщине деньги.

Во время встречи, чтобы не возвращать средства, мужчина, по версии следствия, нанес ей многочисленные ножевые ранения по всему телу, душил и избивал руками, ножницами и деревянной доской.

После этого он пришел в дом знакомых, с которыми должен был крестить ребенка. Там мужчина спровоцировал конфликт и напал на супругов.

25-летнему хозяину он нанес многочисленные ножевые ранения в живот, спину и лицо. Его 25-летнюю жену несколько раз ударил ножом в живот. Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.

Возможность пожизненного заключения предусмотрена по инкриминируемым мужчине статьям. Полиция квалифицировала его действия как умышленное убийство по корыстным мотивам, а также законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное человеком, ранее совершившим умышленное убийство.

Вечером того же дня полиция получила сообщение об исчезновении связи с пожилой жительницей района. В ее квартире правоохранители обнаружили тело 72-летней женщины с ножевыми ранениями.

Оперативники установили, что к обоим преступлениям может быть причастен один человек - 24-летний житель района. Его задержали по месту жительства. В ходе обыска изъяли нож и ключи от квартиры погибшей.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на время досудебного расследования. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что житель Малой Виски Кировоградской области приговорен к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство мужчины. Во время конфликта обвиняемый избил потерпевшего, который после этого не мог самостоятельно передвигаться, а затем затащил его в пруд и оставил в воде.