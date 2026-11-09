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09 ноября 2026, 16:23

В киевском университете закупили инверторы и аккумуляторы почти вдвое дороже рыночной цены

09 ноября 2026, 16:23
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Фото: iStock
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении начальнице одного из отделов государственного университета. При закупке оборудования для резервного электропитания она не обеспечила надлежащего мониторинга рыночных цен, в результате чего учебное заведение переплатило более 1,4 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, университет объявил тендер на приобретение оборудования, которое должно было обеспечивать резервное электропитание во время отключения света. За организацию закупки, анализ рынка и определение ожидаемой стоимости отвечала начальница одного из отделов заведения.

По версии следствия, чиновник не провела надлежащего мониторинга рыночных цен и без соответствующего экономического обоснования определила стоимость оборудования в 3 млн грн.

На эту сумму университет заключил договор с частным предприятием. В рамках закупки были приобретены три комплекта оборудования с гибридными инверторами и аккумуляторными батареями.

Правоохранители проанализировали рыночную стоимость продукции и установили, что на момент заключения договора средняя цена трех комплектов составила около 1,6 млн. грн. Таким образом, по данным следствия, университет переплатил более 1,4 млн. грн. бюджетных средств.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.

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