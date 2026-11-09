В Киеве беспилотник упал прямо рядом с учебными заведениями

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Русский дрон упал рядом с учебными заведениями

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

К счастью, в результате падения вражеского дрона никто не пострадал. Правоохранители изъяли обломки рядом с учебными заведениями. На месте работали следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники.

"Правоохранители призывают быть осторожными: не приближаться к обломкам, и другим подозрительным предметам, не касаться их и в случае обнаружения сразу звонить по телефону 101, 102 или 112", - призывают правоохранители.

Напомним, в Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник , попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа.