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09 ноября 2026, 15:36

В Одесской области главу райсуда разоблачили на взятке

09 ноября 2026, 15:36
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Фото: Нацполиция
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В Одесской области глава районного суда подозревается в получении неправомерной выгоды. За 30 тысяч гривен он якобы обещал закрыть административное производство по управлению автомобилем в состоянии опьянения

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, 7 ноября оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с детективами НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачили главу районного суда при получении денег.

На месте происшествия стражи порядка изъяли средства, которые, по версии следствия, были неправомерной выгодой.

Председателю райсуда сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что бывшую должностницу городского совета в Одесской области приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство и получение 2500 долларов от предпринимателя за оформление документов для открытия продуктового магазина

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