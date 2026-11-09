В Николаевской области двух чиновников лесничества подозревают в растрате 48 тысяч гривен

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Двум должностным лицам Баштанского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины" сообщили о подозрении в служебном подлоге и растрате государственных средств

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По версии следствия, в августе 2025 года в надлесничестве трудоустроили жителя Бериславского района Херсонщины на должность тракториста-машиниста. Однако к работе он так и не приступил.

Его непосредственная руководительница — 54-летняя лесничая одного из лесничеств — составляла табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения о якобы отработанном мужчиной часе. На основании этих документов ему начисляли и выплачивали зарплату из государственного предприятия.

По данным прокуратуры, деньги поступали на банковскую карточку подозреваемой, после чего она передавала их другим лицам.

Другой фигурант — 43-летний начальник Баштанского надлесничества — знал, что работник фактически не исполняет свои обязанности, однако подписывал документы, которые стали основанием для начисления и выплаты зарплаты.

В результате таких действий в течение августа-октября 2025 года государственному предприятию нанесли ущерб почти на 48 тысяч гривен.

Обеим чиновникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – составление заведомо ложных официальных документов – и ч. 4 ст. 191 УК Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.