В Харькове чиновник ТЦК за $1800 обещал помочь избежать мобилизации

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали 54-летнего начальника одного из отделений районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, должностное лицо использовало служебное положение и предлагало за неправомерную выгоду влиять на вопросы снятия военнообязанных с розыска, предоставления информации о них и оформления медицинских документов для получения отсрочки.

В сентябре мужчина познакомился с военнообязанным, который намеревался избежать призыва. Чиновник заверил его, что может помочь за деньги, и сначала попросил 300 долларов.

Впоследствии он предложил мужчине пройти стационарное лечение в медицинском учреждении, чтобы искусственно создать медицинские основания для прохождения военно-врачебной комиссии и получения вывода, который позволил бы избежать мобилизации. При содействии в оформлении соответствующих документов чиновник запросил еще 1500 долларов.

3 ноября фигурант получил вторую часть денежных средств. В тот же день правоохранители провели обыски по месту жительства, в служебном кабинете и транспортных средствах. Изъяли планшет, ноутбук, мобильный телефон, копии медицинских документов, автомобили и деньги.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Размер залога в уведомлении не уточняется.

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