Глава КСУ Тупицкий заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

Он проверяется на участие в преступной организации

Он проверяется на участие в преступной организации

Фото: из открытых источников

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не планирует появляться на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 30 октября, передает RegioNews.

По его словам, в четверг около 23 часов его искали следователи ГБР для вручения повестки в качестве свидетеля. А в пятницу поступила официальная повестка на электронную почту КСУ.

Тупицкий добавил, что не считает нужным в нынешней ситуации идти на допрос.

Я прошу вас не удивляться, что я не появлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права, в свидетеля - другие", - заявил глава КСУ.

В ГБР заявили, что председатель КСУ проверяется на участие в преступной организации. Допрос запланирован на следующий понедельник, 2 ноября.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что главу Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.