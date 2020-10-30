Протесты под КСУ: полиция усилила охрану и обещает "немедленную реакцию" на правонарушение

Правоохранители предупредили митингующих об ответственности в случае нарушения общественного порядка

Правоохранители предупредили митингующих об ответственности в случае нарушения общественного порядка

Фото: Facebook

В Киеве возле здания Конституционного Суда Украины проходит акция с массовом участием граждан. Поэтому, с целью охраны общественного порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Как передает RegioNews, об этом сообщает столичная полиция.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция будет немедленно реагировать на любые проявления нарушения требований Закона и в пределах своей компетенции и служебных полномочий будет привлекать виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требуют распустить действующий состав суда, а также вернуть электронное декларирование имущественного состояния чиновников.