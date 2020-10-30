Глава КСУ рассказал, почему не внес свой участок в Крыму в декларацию

На имущество главы КСУ в РФ наложены экономические санкции

На имущество главы КСУ в РФ наложены экономические санкции

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По словам председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, у него есть незадекларированный земельный участок в оккупированном Россией Крыму, однако он не знает, как его внести в декларацию.

Как передает RegioNews, об этом он заявил на брифинге.

Почему я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельства не от меня зависят", - заявил он.

По его словам, полученный участок приватизировали еще до аннексии Крыма.

Тупицкий заявил, что с 2018 года невъездной в Крым, поскольку выступал судьей-докладчиком по делу о территориальной целостности Украины. Против него в РФ возбуждено уголовное дело, а на его имущество наложены экономические санкции.

Единственная моя вина, что я не обратился в органы НАПК для разъяснения. Но как юрист, я считаю, что вряд ли они могут правильно это объяснить из-за таких обстоятельств", - сказал председатель КСУ.

Тупицкий также отметил, что в отношении него возбуждено уголовное дело в РФ.

"Я почитал разные мнения юристов, они разнообразны. Не было никакого ни договора купли-продажи, ни дарения, были обстоятельства, которые нужно было решать. По законам РФ при таких обстоятельствах дом могут и снести, если он находится на чужой территории, и никто разбираться не будет. Тем более, что в отношении меня возбуждено уголовное дело", - добавил глава КСУ.

Ранее сообщалось, что главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, который состоится 2 ноября.