Зеленский разговаривал с главой КСУ после принятия решения об отмене е-декларирования

Решение несет угрозу нацбезопасности

Решение несет угрозу нацбезопасности

Офис президента

Президент Зеленский имел разговор с главой Конституционного суда Александром Тупицьким. Он состоялся после принятия судом решения об отмене е-декларирования.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, пишет RegioNews.

"Президент уже имел беседы с председателем Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, что несет угрозы национальной безопасности", - рассказала она.

Мендель подчеркнула, что все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные президентом и поддержаны СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требуют распустить действующий состав суда, а также возвращения электронного декларирования имущественного состояния чиновников.

В то же время в Конституционном суде заявили, что антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.