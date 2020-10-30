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30 октября 2020, 10:22 8

Главу Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР

30 октября 2020, 10:22 8
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Встреча запланирована на 2 ноября
Встреча запланирована на 2 ноября
Фото: radiosvoboda.org
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Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, который состоится 2 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется Председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По версии ведомства, исследуется "влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов".

Главу КСУ проверяют на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

Известно, что Александр Тупицкий с 17 сентября 2019 года занял пост председателя КСУ.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины за скандальные решения относительно декларирования.

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