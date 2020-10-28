У Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям

Речь идет о признании неконституционным электронного декларирования, которое в ОП обещают сохранить

Речь идет о признании неконституционным электронного декларирования, которое в ОП обещают сохранить

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Конституционного суда Украины о системе декларирования имущества и обещает воспользоваться законодательной инициативой, которая позволит снова привлекать нарушителей правил декларирования к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Ожидаем публикацию полного текста решения Конституционного Суда по этому делу. Осознаем, что решение Конституционного Суда окончательные и не подлежат обжалованию... Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил", - говорится в сообщении.

В ОП также заверили, что система электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов уже создана и работает эффективно, что повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления, а это "фундаментальное достояние государства".

Нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике. К сожалению, в Украине все еще "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными", - отмечается в сообщении.

У президента заверили, что, несмотря на противодействие, инструменты для борьбы с незаконным обогащением в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены: "Ни единого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически".

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование.