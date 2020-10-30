Голова КСУ Тупицький заявив, що не піде на допит у ДБР

Він перевіряється на участь у злочинній організації

Він перевіряється на участь у злочинній організації

Фото: із відкритих джерел

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не планує з’являтись на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це він заявив під час брифінгу у п’ятницю, 30 жовтня, передає RegioNews.

За його словами, у четвер близько 23 год його шукали слідчі ДБР для вручення повістки в якості свідка. А в п'ятницю надійшла офіційна повістка на електронну пошту КСУ.

Тупицький додав, що не вважає за потрібне у нинішній ситуації йти на допит.

Я прошу вас не дивуватися, що я не з’явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опублікована підозра. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права, у свідка - інші", - заявив голова КСУ.

У ДБР заявили, що голова КСУ перевіряється на участь у злочинній організації. Допит запланований на наступний понеділок, 2 листопада.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.