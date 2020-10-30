Голова КСУ Тупицький заявив, що не піде на допит у ДБР
Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що не планує з’являтись на допит в Державне бюро розслідувань.
Про це він заявив під час брифінгу у п’ятницю, 30 жовтня, передає RegioNews.
За його словами, у четвер близько 23 год його шукали слідчі ДБР для вручення повістки в якості свідка. А в п'ятницю надійшла офіційна повістка на електронну пошту КСУ.
Тупицький додав, що не вважає за потрібне у нинішній ситуації йти на допит.
Я прошу вас не дивуватися, що я не з’явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опублікована підозра. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права, у свідка - інші", - заявив голова КСУ.
У ДБР заявили, що голова КСУ перевіряється на участь у злочинній організації. Допит запланований на наступний понеділок, 2 листопада.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.
30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.