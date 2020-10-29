Представитель президента в КСУ раскритиковал решение суда об электронных декларациях

Он отметил, что Конституционный Суд действовал предвзято

Он отметил, что Конституционный Суд действовал предвзято

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Об этом он заявил в комментарии "Укринформу", передает RegioNews.

"Если системно изучить аргументацию, приведенную в мотивировочной части, посмотреть резолютивную часть, то аргументация не позволяет беспристрастно сказать, что решение Конституционного Суда Украины является обоснованным. Юридической аргументации, юридического обоснования, которые бы дали возможность принять именно такое решение, на мой взгляд, не было", – отметил Вениславский.

Он отметил, что Конституционный Суд действовал предвзято, более того, как уже известно, в рамках реального конфликта интересов, поскольку несколько судей КС находились в процессе проверок и привлекались к ответственности за антикоррупционными нормами закона, которые они признали неконституционными.

В то же время он не исключает, что принятие соответствующего решения КС будет иметь негативные международно-правовые последствия, поскольку представители Европейского Союза уже направили официальное письмо правительству Украины, в котором говорится о том, что "будет ставиться вопрос о приостановке безвизового режима и других форм сотрудничества Украины и ЕС".

"Но я думаю, в ближайшее время, возможно, даже сегодня, будет инициировано президентом законопроект, который исправит ситуацию, и я думаю, что негативные последствия международно-правового характера и прекращение сотрудничества с нашими международными партнерами благодаря действиям президента не наступят", – добавил Вениславский.

Кроме того, он подчеркнул, что решение КС заблокировало всю кадровую политику как на уровне государственной службы, так и на уровне службы в органах местного самоуправления.

"Отдельные положения закона о предотвращении коррупции после признания их неконституционными, утратили силу с 27 октября. Одно из таких положений было о доступе к деклараций государственных служащих, проведения специальных проверок, которые невозможны без анализа деклараций", – уточнил представитель президента в КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.