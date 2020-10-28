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28 октября 2020, 19:43 3

НАПК закрыло доступ к Единому реестру электронных деклараций

28 октября 2020, 19:43 3
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Государственные органы и общественность потеряли круглосуточный доступ к электронным деклараций чиновников
Государственные органы и общественность потеряли круглосуточный доступ к электронным деклараций чиновников
Фото: из открытых источников
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28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В ведомстве планировали это сделать в 18:00, но сделали на час позже. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Он добавил, что закрытие реестра является сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине.

Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября появился текст скандального решения КСУ о недостоверном декларировании.

НАПК КСУ коррупция декларации реестр
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