НАПК закрыло доступ к Единому реестру электронных деклараций
28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
В ведомстве планировали это сделать в 18:00, но сделали на час позже. Доступ к реестру не доступен с 19:00.
Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.
Он добавил, что закрытие реестра является сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине.
Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - сказал он.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.