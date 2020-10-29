Кабмин обязал НАПК возобновить доступ к Реестру электронных деклараций

Решение приняли на внеочередном заседании правительства

Решение приняли на внеочередном заседании правительства

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Кабинет Министров обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру электронных деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки, который был закрыт вечером 28 октября после скандального решения КС.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, информирует Regionews.

Только что на внеочередном заседании правительства при участии Президента Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО, приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" - написал министр.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Тем временем в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины за скандальные решения относительно декларирования.