В Минюсте прогнозируют, что работа НАПК восстановится за несколько месяцев

Сейчас у министерства есть конкретное видение того, как восстановить работу системы е-декларирования

Сейчас у министерства есть конкретное видение того, как восстановить работу системы е-декларирования

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Восстановить полноценное функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронного декларирования можно за несколько месяцев. Для этого необходимо забрать в НАПК полномочия по контролю судей.

Как передает RegioNews, такое заявление в интервью "НВ" сделал министр юстиции Денис Малюська.

По словам Малюськи, сейчас у министерства есть конкретное видение того, как восстановить работу системы е-декларирования в том виде, в котором она работала до решения Конституционного суда. Первый шаг - убрать на законодательном уровне полномочия НАПК в отношении судей.

"Тогда НАПК полноценно будет функционировать, выполняя свои обязанности относительно всех других (а чиновников гораздо больше, чем судей). Вступления в силу данного закона позволит разблокировать работу НАПК и открыть доступ к реестру деклараций", - пояснил он.

Также в министерстве хотят создать отдельный орган в судебной системе, который бы контролировал судей для предотвращения коррупции.

"В несколько месяцев (создание такого органа - ред.) не уложится. А относительно всех других чиновников, включая топ-чиновников Кабмина или Верховной рады, - это можно сделать за несколько месяцев", - подчеркнул Малюська.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Тем временем в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суд

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что, несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать.