КСУ планирует отменить языковой закон и земельную реформу - глава НАПК

Он также может поставить вне закона Высший антикоррупционный суд

Он также может поставить вне закона Высший антикоррупционный суд

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Конституционный суд Украины планирует отменить Высший антикоррупционный суд (ВАКС), закон о языке и земельную реформу.

Об этом в интервью изданию "Бабель" рассказал председатель Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков, передает RegioNews.

По его словам, новый состав КСУ мог бы отменить решения, принятые до него, для этого Верховная Рада может принять специальный закон.

Также он добавил, что Конституционный суд необходимо реформировать.

Сейчас в КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельную реформу, поэтому я не вижу другого пути кроме реформирования суда", - сказал Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Также у Зеленского не исключают, что в КСУ будет замена судей.