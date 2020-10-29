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29 жовтня 2020, 20:31 7

Кабмін зобов'язав НАПК відновити доступ до Реєстру електронних декларацій

29 жовтня 2020, 20:31 7
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Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду
Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) невідкладно відновити доступ громадян до реєстру електронних декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки, який був закритий ввечері 28 жовтня після скандального рішення КС.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Regionews.

Тільки що на позачерговому засіданні уряду за участю Президента Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО, прийняли розпорядження, яким зобов'язали НАПК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки!" - написав міністр.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Пізніше у Зеленського відреагували на рішення КСУ за деклараціями.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабо мотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

Тим часом в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України за скандальні рішення щодо декларування.

Кабмін НАЗК Конституційний суд декларацїї реєстр
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