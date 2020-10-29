Зеленский предложил принять закон о добропорядочном судопроизводстве

Предложение последовало после решения Конституционного суда, повлекшего за собой закрытие Реестра деклараций

Предложение последовало после решения Конституционного суда, повлекшего за собой закрытие Реестра деклараций

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Зеленский на заседании СНБО предложил Раде принять новый закон о "восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, президент предложил неотложно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в стране после того, как участники заседания СНБО согласились, что последнее решение Конституционного суда несет угрозу национальной безопасности.

Завершено срочное заседание СНБО…. Главное, что на заседании участники согласились, что последние решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре Украины несут угрозу национальной безопасности. Президент предложил безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - отметила Мендель.

Также она сообщила, что в срочном порядке собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента, которое начинается в настоящее время.

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