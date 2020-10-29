У Зеленского не исключают, что в КСУ будет замена судей
В Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений относительно декларирования.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк", пишет RegioNews.
Так, на вопрос, возможна ли замена судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".
"Потому что даже если изменить нормативную базу работы суда, то он себя на сегодня частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.
Подоляк отметил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен двумя предыдущими президентами.
"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед", - добавил советник главы АП.
Он подчеркнул, что "этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего".
Отметим, что согласно украинскому законодательству, судья КСУ может быть уволен, в случае:
- окончания срока назначения;
- достижения им 60-летнего возраста;
- невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья;
- нарушения требований относительно несовместимости;
- нарушении присяги;
- обретения законной силы обвинительным приговором относительно него;
- прекращения его гражданства;
- признания его безвестно отсутствующим или при объявлении умершим;
- подачи судьей заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.