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29 октября 2020, 16:54 5

У Зеленского не исключают, что в КСУ будет замена судей

29 октября 2020, 16:54 5
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Это связано со скандальными решениями относительно декларирования
Это связано со скандальными решениями относительно декларирования
Фото из открытых источников
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В Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений относительно декларирования.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк", пишет RegioNews.

Так, на вопрос, возможна ли замена судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Потому что даже если изменить нормативную базу работы суда, то он себя на сегодня частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.

Подоляк отметил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен двумя предыдущими президентами.

"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед", - добавил советник главы АП.

Он подчеркнул, что "этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего".

Отметим, что согласно украинскому законодательству, судья КСУ может быть уволен, в случае:

  • окончания срока назначения;
  • достижения им 60-летнего возраста;
  • невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья;
  • нарушения требований относительно несовместимости;
  • нарушении присяги;
  • обретения законной силы обвинительным приговором относительно него;
  • прекращения его гражданства;
  • признания его безвестно отсутствующим или при объявлении умершим;
  • подачи судьей заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Офис президента судья президент КСУ решение
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