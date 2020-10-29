ВАКС рассматривает 17 дел по статьям, которые отменил КСУ
Высший антикоррупционный суд рассматривает 17 дел по статье о недостоверном декларировании, которую Конституционный суд признал неконституционной.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
По данным ВАКС, во всех этих процессах подозреваемым инкриминируют статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).
В производстве коллегий судей ВАКС находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Так, по 13 делами указанная статья является единственной, которая инкриминируется, еще в 4 - предъявлено обвинение по ст. 366-1 УК Украины в совокупности с другими статьями этого же Кодекса", - говорится в сообщении.
Напомним, "Система электронного декларирования будет работать": Зеленский прокомментировал кризис с КСУ.