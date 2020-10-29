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29 жовтня 2020, 19:18 5

КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу - голова НАЗК

29 жовтня 2020, 19:18 5
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Він також може поставити поза законом Вищий антикорупційний суд
Він також може поставити поза законом Вищий антикорупційний суд
Фото: із відкритих джерел
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Конституційний суд України планує скасувати Вищий антикорупційний суд (ВАКС), закон про мову і земельну реформу.

Про це в інтерв'ю виданню "Бабель” розповів голова Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) Олександр Новіков, передає RegioNews.

За його словами, новий склад КСУ міг би скасувати рішення, ухвалені до нього, для цього Верховна Рада може ухвалити спеціальний закон.

Також він додав, що Конституційний суд необхідно реформувати.

Зараз у КС в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу, тому я не бачу іншого шляху окрім реформування суду”, - сказав Новіков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

Також у Зеленського не виключають, що в КСУ буде заміна суддів.

ВАКС суд НАЗК мова закон заява
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