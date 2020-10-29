Украинским чиновникам разрешили перейти на гибкий график работы

Это можно сделать с разрешения непосредственного руководителя государственного служащего

Это можно сделать с разрешения непосредственного руководителя государственного служащего

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Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства, передает RegioNews.

Приказом предусмотрено, что по инициативе государственного служащего и с согласия его непосредственного руководителя может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, независимо от определенного правилами внутреннего служебного распорядка режима работы государственного органа", - говорится в сообщении.

По данным НАГС, такой режим устанавливается на определенный срок или бессрочно с учетом необходимости соблюдения нормы рабочего времени, предусмотренной Законом Украины "О государственной службе", или продолжительности установленного для чиновника неполного рабочего дня/недели.

Гибкий режим рабочего времени чиновника устанавливается приказом руководителя государственной службы в государственном органе.

Напомним, в Минздраве просят работодателей перевести сотрудников на удаленный режим.