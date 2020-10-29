Украинским чиновникам разрешили перейти на гибкий график работы
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы издало приказ, предусматривающий возможность гибкого графика работы для государственных служащих.
Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства, передает RegioNews.
Приказом предусмотрено, что по инициативе государственного служащего и с согласия его непосредственного руководителя может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, независимо от определенного правилами внутреннего служебного распорядка режима работы государственного органа", - говорится в сообщении.
По данным НАГС, такой режим устанавливается на определенный срок или бессрочно с учетом необходимости соблюдения нормы рабочего времени, предусмотренной Законом Украины "О государственной службе", или продолжительности установленного для чиновника неполного рабочего дня/недели.
Гибкий режим рабочего времени чиновника устанавливается приказом руководителя государственной службы в государственном органе.
Напомним, в Минздраве просят работодателей перевести сотрудников на удаленный режим.