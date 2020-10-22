В Украине за неделю открыли 25 производств за подкуп избирателей - МВД

С приближением дня выборов, действия правонарушителей становятся более агрессивными

С приближением дня выборов, действия правонарушителей становятся более агрессивными

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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в стране за прошедшую неделю уже открыли 25 производств, касающихся возможного предоставления избирателям неправомерной выгоды.

Об этом Шкиряк сообщил во время брифинга, передает RegioNews.

К сожалению, мы все понимаем, что с началом избирательного процесса у нас возбуждаются аппетиты, у нас по-разному к этому люди относятся, и только за прошлую неделю у нас было 25 производств, касающихся возможного предоставления избирателям неправомерной выгоды", - подчеркнул он.

Одним из таких случаев была история в Одесской области, где правоохранители в одном из таких дел разоблачили председателя одной из избирательных комиссий и заинтересованное лицо.

"Также в Киевской области сообщено о подозрении кандидату на пост главы ОТГ, который дарил учителям конверты с денежными средствами", - сообщил Шкиряк.

Напомним, 22 октября по факту нарушений избирательного процесса открыто 33 уголовных производства, больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (73) и Киевской (35) областях.