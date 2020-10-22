Меньше половины украинцев одобряют опрос Зеленского, осуждает - 25% избирателей

30% респондентов относятся к проведению опроса нейтрально

30% респондентов относятся к проведению опроса нейтрально

Офис президента

Положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов 25 октября 43% украинцев. Еще 30% респондентов относятся нейтрально и 25% - отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 октября, информирует RegioNews.

Отмечается, что по сравнению с данными опроса недельной давности зафиксирован постепенный рост интереса к опросу президента. Так, 70% респондентов знают об опросе (14-16 октября знали 60% украинцев).

По данным опроса, 63% респондентов считают решение президента законным, 23% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 октября 2020 года среди 4000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью'ю с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, на днях в Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием признать противоправным анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос общественной мысли 25 октября на избирательных участках.