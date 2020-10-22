Почти все партии нарушают требования избирательного законодательства - МВД

Значительное количество дел возбуждено по фактам возможного подкупа избирателей

Значительное количество дел возбуждено по фактам возможного подкупа избирателей

Фото: flickr

Во время предвыборной кампании почти все политические партии Украины пренебрегают требованиями избирательного законодательства.

Об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает RegioNews.

Почти все политсилы пренебрегают требованиями избирательного законодательства. Открыто 508 уголовных производств... Сообщили о подозрении 30 лицам. Пяти лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В суд направили одно уголовное производство и объединили семь производств в различных областях", - рассказал Шкиряк.

По его словам, по состоянию на 22 октября больше всего уголовных производств за нарушения избирательного законодательства зарегистрировано относительно партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "За Будущее" - по 9 уголовных производств по фактам возможного подкупа избирателей.

Против партии "Наш край" правоохранители открыли 7 уголовных производств, ВО "Батькивщина" - 6 уголовных дел.

В отношении партии "Европейская Солидарность" расследуют 5 уголовных производств, по 3 дела открыли по факту нарушений партиями "Слуга народа" и "Родной дом".

"Партия Зеленых", "Наш Дом Одесса", "Пропозиція" и партия "Черкащина" - по 2 два уголовных производства ", - добавил Шкиряк.

Напомним, 22 октября по факту нарушений избирательного процесса открыто 33 уголовных производства, больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (73) и Киевской (35) областях.