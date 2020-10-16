300 гривен за голос: в Донецкой области зафиксировали подкуп избирателей

Сейчас полиция проверяет указанную информацию

Сейчас полиция проверяет указанную информацию

Фото: flickr

В городе Бахмут Донецкой области правоохранители зафиксировали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает RegioNews.

16 октября во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили материал о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов на местных выборах", - говорится в сообщении.

По данным полиции, гражданам предлагают 300 гривен за голосование за одного из кандидатов.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму)", - добавили в полиции.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова.