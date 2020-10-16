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16 октября 2020, 17:19 3

300 гривен за голос: в Донецкой области зафиксировали подкуп избирателей

16 октября 2020, 17:19 3
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Сейчас полиция проверяет указанную информацию
Сейчас полиция проверяет указанную информацию
Фото: flickr
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В городе Бахмут Донецкой области правоохранители зафиксировали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает RegioNews.

16 октября во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили материал о возможном подкупе избирателей одним из кандидатов на местных выборах", - говорится в сообщении.

По данным полиции, гражданам предлагают 300 гривен за голосование за одного из кандидатов.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму)", - добавили в полиции.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова.

полиция Донецкая область Местные выборы подкуп избирателей Бахмут
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