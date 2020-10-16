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16 октября 2020, 16:38 4

У Зеленского объяснили задержку транша от МВФ

16 октября 2020, 16:38 4
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Транш до сих пор не поступил из-за ряда технических проблем, которые нужно решить
Транш до сих пор не поступил из-за ряда технических проблем, которые нужно решить
Фото: flickr
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Следующий транш от Международного валютного фонда Украина может получить в конце 2020 или в начале 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает RegioNews.

По его словам, никакой паузы в сотрудничестве с фондом нет, и идет постоянный рабочий процесс.

Нельзя все вынести в публичную плоскость по переговорам. Но точно можно сказать, что мы не на паузе. Мы до сих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе касающихся государственного бюджета на следующий год", - пояснил Устенко.

Он добавил, что есть большое внимание к бюджету и корректировкам, которые в нем делаются.

Что касается остальной части повестки дня, она не имеет прямого экономического содержания, но влияет на возможность быстрого получения сначала миссии от МВФ, а потом уже транша - это изменения, которые будут по антикоррупционным украинским ведомствам. Там тоже идет нормальный логический процесс", - отметил советник Зеленского.

Напомним, в Раде прогнозируют получение второго транша МВФ уже в декабре.

МВФ Транш помощь Владимир Зеленский деньги бюджет
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