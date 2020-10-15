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15 октября 2020, 14:43 7

Кандидаты-клоны баллотируются на должности мэров в 24 городах, - КИУ

15 октября 2020, 14:43 7
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Рекордное количество таких кандидатов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области
Рекордное количество таких кандидатов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области
Фото: flickr
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В 24 городах Украины на должности городских голов выдвинули свои кандидатуры кандидаты-клоны, то есть лица с одинаковыми фамилиями.

Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По данным КИУ, кандидаты-клоны зарегистрированы в таких городах как Ужгород, Умань, Нежин, Верхнеднепровск, Рахов, Энергодар, Борисполь, Тетиев, Кременная, Сватово, Старобельск, Глиняны, Вознесенск, Арциз, Болград, Татарбунары, Решетиловка, Костополь, Берислав, Каховка, Алешки, Херсон, Умань, Вашковцы.

Как правило, речь идет о двух-трех кандидатах с одинаковой фамилией. Иногда, кроме фамилии, одинаковыми также являются имена кандидатов", - рассказал Кошель.

По его словам, в городе Ужгород Закарпатской области баллотируется три кандидата с фамилией Андреев, а в городе Рахов Закарпатской области баллотируется три кандидата с фамилией Медвидь.

Кроме того, в городе Умань Черкасской области баллотируются три кандидата с фамилией и именем Цебрий Александр: Цебрий Александр Владимирович (мэр, "Пропозиція"), Цебрий Александр Васильевич (в прошлом Берчук Василий, самовыдвижение) и Цебрий Александр Владимирович (в прошлом - Чалапчий Андрей).

Также городе Решетиловка Полтавской области баллотируется два кандидата с фамилией Колесниченко, и в городе Борисполь Киевской области баллотируется три человека с фамилией Федорчук.

Рекордное количество кандидатов-клонов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области - 3 пары клонов (по два человека с фамилиями Похыла, Прокопенко и Чехута)", - добавил глава Комитета избирателей.

Напомним, пятая часть открытых "избирательных" производств касается возможного подкупа - Клименко

Также сообщалось, что мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах.

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