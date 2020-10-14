В Офисе президента объяснили, почему в опросе будет вопрос о коррупции

Опрос планируют провести в день местных выборов 25 октября

Опрос планируют провести в день местных выборов 25 октября

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского разъяснили, чем обусловлено вынесение первого вопроса о том, нужно ли внедрять в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами... Изменить это может только настоящая воля народа. Каждый раз, когда президент предлагает политической среде сделать более жесткой реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". Поэтому теперь спросим непосредственно у народа Украины. Ибо это и есть основа нового формата новой страны", - говорится в сообщении Офиса президента.

В ОПУ отметили, что во время общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы.

Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления (коррупции – ред.). Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели, что шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают во много раз. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", - отмечают в Офисе президента.

В ОПУ осознают, что такое опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий. Также в "Слуги народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.

Сегодня, 14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму.