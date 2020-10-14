На Буковине исполняющую обязанности городского головы подозревают в вымогательстве взятки

В схеме также задействованы депутат этой городского совета и его родственник

В схеме также задействованы депутат этой городского совета и его родственник

Фото: Нацполиция Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины.



Коррупционную схему организовала исполняющая обязанности городского головы – секретарь городского совета. За содействие в беспрепятственном оформлении договоров аренды недвижимого имущества коммунальной собственности по заниженным ценам предприниматели должны были уплачивать чиновницы "небольшую благодарность". Также в схеме были задействованы депутат этого совета и ее родственник. Последний выполнял роль посредника.



За решение вопроса с арендой помещений и земельного участка, а также в дальнейшем уменьшение ежемесячной арендной ставки, местный предприниматель должен был заплатить злоумышленницам через посредника $10 тысяч "вознаграждения". Неправомерную выгоду получали в несколько этапов.



13 октября оперативники задержали трех человек во время распределения средств непосредственно на объекте аренды. С места задержания полицейские изъяли $4 тысячи, полученных злоумышленниками в качестве дежурной части от оговоренной суммы неправомерной выгоды. Ранее правоохранители задокументировали получение в качестве взятки еще 47 тысяч грн.



Общая сумма полученной неправомерной выгоды – более 160 тысяч грн.



Сейчас исполняющая обязанности городского головы – секретарь городского совета, депутат и посредник задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность других должностных лиц городского совета к коррупционной "схемы".



По информации СМИ, в получении взятки подозревают секретаршу Новоднестровской городского совета Наталья Цимбалюк. Эту информацию также подтвердили в Новодністровській горсовете.

Полиция Буковины задержала группу чиновников городского совета за вымогательство 10 тысяч долларов США взятки Неправомерную выгоду... Опубликовано Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины Среда, 14 октября 2020 года.

Напомним, в Одессе за коррупцию будут судить чиновника ГСЧС.