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14 октября 2020, 15:44 2

Больше половины украинцев готовы защищать страну с оружием в руках - соцопрос

14 октября 2020, 15:44 2
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Больше всего таких среди мужчин среднего возраста и с относительно высокими доходами
Больше всего таких среди мужчин среднего возраста и с относительно высокими доходами
Фото: из открытых источников
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Подавляющее большинство украинцев считают себя патриотами Украины, а еще 59% готовы отстаивать территориальную целостность страны с оружием в руках.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно данным опроса, 85% респондентов считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, относительно больше - среди старших респондентов.

Отмечается, что 69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями запада и центра страны. Около 60% респондентов востока и юга положительно относятся к празднику, треть – нейтрально, 6-7% - отрицательно.

Помимо этого, 59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 году таковых было 56%, в 2017-м - 54%, в 2012-м - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и людей с относительно высокими доходами.

Опрос проводился 10-12 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Ранее сообщалось, что по результатам последних соцопросов условный 5% барьер на местных выборах преодолевают пять партий, почти каждая из который за последнюю неделю улучшила свой результат. Первенство удерживает "Слуга народа".

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