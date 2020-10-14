В Офісі президента пояснили, чому в опитуванні буде питання про корупцію

Опитування планують провести в день місцевих виборів 25 жовтня

Опитування планують провести в день місцевих виборів 25 жовтня

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В Офісі президента України Володимира Зеленського роз'яснили, чим зумовлене винесення першого запитання про те, чи потрібно впроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Доводиться констатувати, що ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами... Змінити це може лише справжня воля народу. Кожного разу, коли президент пропонує політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". Тож тепер запитаємо безпосередньо в народу України. Бо це і є основа нового формату нової країни", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

В ОПУ зазначили, що під час загальнонаціонального опитування 25 жовтня перше запитання стосуватиметься саме цієї проблеми.

Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища (корупції – ред.). Щоб навіть ті корупціонери, які "врятувалися" від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію", - зазначають в Офісі президента.

У ОПУ усвідомлюють, що таке опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися так, щоб політики це справді почули.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнському опитуванні Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

Сьогодні, 14 жовтня, стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.