15:58  14 жовтня
На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара
17:12  14 жовтня
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива
18:15  14 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2020, 18:01 12

В Офісі президента пояснили, чому в опитуванні буде питання про корупцію

14 жовтня 2020, 18:01 12
Читайте также на русском языке
Опитування планують провести в день місцевих виборів 25 жовтня
Опитування планують провести в день місцевих виборів 25 жовтня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Офісі президента України Володимира Зеленського роз'яснили, чим зумовлене винесення першого запитання про те, чи потрібно впроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Доводиться констатувати, що ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами... Змінити це може лише справжня воля народу. Кожного разу, коли президент пропонує політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". Тож тепер запитаємо безпосередньо в народу України. Бо це і є основа нового формату нової країни", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

В ОПУ зазначили, що під час загальнонаціонального опитування 25 жовтня перше запитання стосуватиметься саме цієї проблеми.

Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища (корупції – ред.). Щоб навіть ті корупціонери, які "врятувалися" від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію", - зазначають в Офісі президента.

У ОПУ усвідомлюють, що таке опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися так, щоб політики це справді почули.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнському опитуванні Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків. Також у "Слуги народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

Сьогодні, 14 жовтня, стало відоме перше питання Зеленського до українського народу - чи варто за корупцію довічно саджати у в`язницю.

Володимир Зеленський Офіс президента опитування корупція 25 жовтня
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський поспілкувався з військовими в зоні ООС
14 жовтня 2020, 16:06
На Буковині виконувачку обов`язків міського голови підозрюють у вимаганні хабара
14 жовтня 2020, 15:58
Більше половини українців готові захищати країну зі зброєю в руках - соцопитування
14 жовтня 2020, 15:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »