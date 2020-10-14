Зеленский пообщался с военными в зоне ООС
В День защитника Украины Президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения Операции объединенных сил.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.
Глава государства ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, которые несут службу в зоне проведения ООС.
Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наше спокойствие, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", – сказал Владимир Зеленский.
Президент вручил военнослужащим ценные подарки и поинтересовался условиями проживания военных.
В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так – говорите. Правда – всегда самое ценное", – отметил Владимир Зеленский.
В свою очередь защитники пригласили Президента посетить их тренировочную базу.
Сейчас визит Владимира Зеленского на Донбасс продолжается.
Напомним, Зеленский надеется, что режим "тишины" на Донбассе будет стабильным .