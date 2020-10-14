Зеленский пообщался с военными в зоне ООС

Президент заверил, что всегда готов поддержать наших военных

Президент заверил, что всегда готов поддержать наших военных

Фото: Прямой

В День защитника Украины Президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Глава государства ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, которые несут службу в зоне проведения ООС.

Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наше спокойствие, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", – сказал Владимир Зеленский.

Президент вручил военнослужащим ценные подарки и поинтересовался условиями проживания военных.

В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так – говорите. Правда – всегда самое ценное", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь защитники пригласили Президента посетить их тренировочную базу.

Сейчас визит Владимира Зеленского на Донбасс продолжается.

Напомним, Зеленский надеется, что режим "тишины" на Донбассе будет стабильным .