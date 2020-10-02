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02 октября 2020, 14:41 2

На Житомирщине незаконно вывезли в Азию древесину на миллионы гривен

02 октября 2020, 14:41 2
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В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одной из азиатских стран.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении последних лет проживал в Украине.

Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.

Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

Для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Управляла финансовыми операциями сообщница из Житомира.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправная схема действовала в течение двух месяцев.

Пока бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

С учетом пребывания иностранца за границей решается вопрос об объявлении его в розыск.

Продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривен, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.

Напомним, вчера на Житомирщине разоблачили группировку, которая поставляла оружие преступникам

лес СБУ расследование уголовное дело экспорт Житомирская область
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