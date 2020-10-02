На Днепропетровщине отходы с незаконной свалки чуть не попали в Каховское водохранилище

Компания-утилизатор не вывозили опасные отходы на свалку, а сбрасывала на окраине города

Компания-утилизатор не вывозили опасные отходы на свалку, а сбрасывала на окраине города

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили компанию в грубом нарушении экологических норм при утилизации загрязняющих веществ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, местный завод по производству трубной продукции, являющийся одним из самых мощных предприятий региона, заключил договор с лицензированной харьковской фирмой на вывоз и утилизацию опасных отходов на почти 2,5 млн грн.

Установлено, что утилизатор условия контракта не выполнял. Зато коммерсанты организовали сделку, к которой привлекли жителя Марганца. За вознаграждение мужчина согласился хранить токсичные вещества на арендованном земельном участке площадью почти 15 га, который расположен рядом с гаражным кооперативом на окраине города.

По оперативной информации, грузовики с загрязняющими веществами курсировали туда дважды в неделю. За время такого "сотрудничества" образовалось свалка, на котором под открытым небом находились отходы 1-3 класса опасности. Эта ситуация могла привести к попаданию опасных веществ через подземные воды с Каховского водохранилища.

Правоохранители задержали автомобиль злоумышленников во время выгрузки очередной партии загрязняющих веществ.

Уголовное производство осуществляется по ч. 2 ст. 28 (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и проверяется информация относительно других предприятий региона, причастных к незаконному хранению токсичных отходов в Томаковском районе.

Напомним, на Днепропетровщине задержали преступников, которые взорвали банкомат и похитили 1 млн гривен .