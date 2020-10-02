Родственникам начали выдавать тела погибших в авиакатастрофе Ан-26

Досудебное расследование причин крушения самолета продолжается

Досудебное расследование причин крушения самолета продолжается

Фото: ГСЧС

Государственное бюро расследований продолжает отчитываться о ходе расследования уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 на Харьковщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Следственными ГБР вместе с военными прокурорами проведено ряд следственных и процессуальных действий, а именно:

с участием специалистов проведен осмотр места происшествия с разделением на секторы. Во время осмотра обнаружены тела погибших, части самолета, которые имеют механические повреждения, и тому подобное. На месте происшествия в хвостовой части самолета обнаружен бортовой самописец (черный ящик);

проведены смотры 26 тел при участии судебно-медицинских экспертов;

назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

проведено выемку документов в воинской части А4104 относительно организации и проведения полетов, а также образцов топлива;

на территории воинской части А4104, с целью экспертного исследования изъяты образцы технического масла, которое используется для смазки внутренних деталей двигателя, установленного на самолете АН-26;

к Печерского районного суда. Киева подано 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи) изъятые в ходе осмотров с целью дальнейшего обеспечения проведения генно-молекулярных экспертиз, в удовлетворении;

к Печерского районного суда г. Киева подано 9 ходатайств о временный доступ к оригиналам документов (в ГП "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов", Командовании Воздушных Сил Украины, Министерстве обороны Украины, Харьковском Университете Воздушных Сил, воинской части А4104, Государственной аудиторской службе Украины, Счетной палате Украины) по обслуживанию, модернизации, эксплуатации самолета;

отобрано у 25 родственников погибших курсантов биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз;

в Харьковском бюро судебно-медицинской экспертизы проведено 25 осмотров тел погибших, в ходе которых изъято 25 образцов крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз;

назначено 27 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови;

проведено 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих, в ходе которых изъято 5 образцов костной ткани с целью дальнейшего их направления для проведения генетико-молекулярных экспертиз;

повторно назначено 5 генетико-молекулярных экспертиз с образцами костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих;

назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз по образцам биологических образцов родственников погибших военнослужащих;

дополнительно назначено 14 генетико-молекулярных экспертиз по образцам личных вещей неопознанных военнослужащих;

до Харьковского НИЭКЦ МВД назначен 25 сравнительных судебных молекулярно-генетических экспертиз;

назначена экспертиза взрывчатых веществ и продуктов взрыва на предмет исследования вопросов наличия взрывных устройств или веществ на борту самолета, которые могли вызвать пожар или взрыв после столкновения с землей;

допрошено более 60 свидетелей;

допрошено 10 потерпевших (родственников погибших);

истребовано и получено от Украинского гидрометеоцентра сведения о погодных условиях во время и на месте авиакатастрофы;

истребовано и получено от Управления регулирования деятельности государственной авиации Украины документы о летной годности самолета, потерпевшего крушение;

истребовано и получено от ГП обслуживания воздушного движения Украины информацию о полеты других воздушных судов во время и на месте авиакатастрофы;

истребовано и получено от ГП "Антонов" документы на изготовление, доработку и продление назначенного срока службы самолета АН-26;

истребовано и получено от Управления военных представительств МО Украины документы относительно участия работников Управления в модернизации, переоборудовании, ремонте, замене агрегатов самолета АН-26;

получено с ГП "Ивченко–Прогресс" надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых были утверждены акты технического состояния авиационных двигателей;

истребовано и получено в полном объеме с АО "Мотор Сич" дела по ремонту двигателя;

дополнительно направлен запрос об истребовании у АО "Мотор Сич" копий серийных дел на двигатели самолета;

истребовано и получено необходимую информацию от Государственной авиационной службы;

проведен осмотр и изготовление дубликата кассеты записи разговоров экипажа самолета АН-26, которые изъяты с магнитофонной бортописця самолета, изготовлено стенограмму к протоколу осмотра;

отобраны образцы топлива с обломков самолета АН-26, которые были выявлены представителями комиссии МОУ в ходе проведения расследования причины авиационной катастрофы;

истребовано и осмотрено оригиналы медицинских книжек 4-х военнослужащих, которые руководили полетами;

истребовано копию плана группы расчета и анализа комиссии по расследованию катастрофы;

истребовано видео с радаров в Харьковском аэропорту;

истребовано и получено от ГП "Завод 410 ЦА" оригиналы дела второго ремонта самолета АН-26;

истребовано и получено от Командования Воздушных сил ВСУ массив информации, представляющей интерес для предварительного следствия;

Кроме того, ГБР инициировано проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в Командовании Воздушных Сил ВС Украины, в/ч А4104, Харьковского национального университета Воздушных Сил им Ивана Кожедуба, ПАО "МОТОР СИЧ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "АНТОНОВ" по вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организацию проведения учебных полетов самолета АН-26, потерпевшего крушение.

Кроме того, следователями инициировано проведение проверок по аналогичным вопросам, которые касаются всех самолетов производства ГП "Антонов" и которые на этот момент находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих пор.

Напомним, в Минобороны рассказали, когда семьи погибших получат компенсации.