Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова

Также озвучена первая пятерка списка кандидатов в горсовет

Также озвучена первая пятерка списка кандидатов в горсовет

Фото: из открытых источников

В Харькове состоялась конференция по выдвижению кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". Список возглавляет сам Геннадий Кернес.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Пять кандидатов в списке партии журналистам назвал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

1. Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

2. Игорь Терехов, первый заместитель мэра.

3. Александр Новак, секретарь горсовета.

4. Татьяна Чечетова-Терашвили, заместитель мэра.

5. Виктория Китайгородская, директор Департамента админуслуг горсовета.

Почему эти кандидаты? В наш список, если мы его опубликуем, и вы ознакомитесь, вошли, прежде всего, люди целеустремленные, которые для города сделали уже много, люди, которые сделают для города Харькова очень много", - сказал Терехов.

По его словам, программа партии состоит из 15 пунктов.

Ранее сообщалось, что Кернес идет на поправку и будет участвовать в местных выборах.