Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова
В Харькове состоялась конференция по выдвижению кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". Список возглавляет сам Геннадий Кернес.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".
Пять кандидатов в списке партии журналистам назвал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.
1. Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.
2. Игорь Терехов, первый заместитель мэра.
3. Александр Новак, секретарь горсовета.
4. Татьяна Чечетова-Терашвили, заместитель мэра.
5. Виктория Китайгородская, директор Департамента админуслуг горсовета.
Почему эти кандидаты? В наш список, если мы его опубликуем, и вы ознакомитесь, вошли, прежде всего, люди целеустремленные, которые для города сделали уже много, люди, которые сделают для города Харькова очень много", - сказал Терехов.
По его словам, программа партии состоит из 15 пунктов.
Ранее сообщалось, что Кернес идет на поправку и будет участвовать в местных выборах.