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23 сентября 2020, 10:12 14

Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова

23 сентября 2020, 10:12 14
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Фото: из открытых источников
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В Харькове состоялась конференция по выдвижению кандидатов в депутаты от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". Список возглавляет сам Геннадий Кернес.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Пять кандидатов в списке партии журналистам назвал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

1. Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.
2. Игорь Терехов, первый заместитель мэра.
3. Александр Новак, секретарь горсовета.
4. Татьяна Чечетова-Терашвили, заместитель мэра.
5. Виктория Китайгородская, директор Департамента админуслуг горсовета.

Почему эти кандидаты? В наш список, если мы его опубликуем, и вы ознакомитесь, вошли, прежде всего, люди целеустремленные, которые для города сделали уже много, люди, которые сделают для города Харькова очень много", - сказал Терехов.

По его словам, программа партии состоит из 15 пунктов.

Ранее сообщалось, что Кернес идет на поправку и будет участвовать в местных выборах.

коронавирус выборы мэр Харьков Кандидат Геннадий Кернес
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