Кернеса в Германии готовят к сложной операции - СМИ

У него обострились сопутствующие заболевания

У него обострились сопутствующие заболевания

Фото: УНИАН

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заболел COVID-19, доставили в одну из больниц Германии для проведения сложной операции.

Об этом сообщает местное издание 057.ua со ссылкой на источники из окружения Кернеса, передает RegioNews.

По словам собеседника, в Кернеса на фоне коронавируса обострились другие хронические заболевания. Он находится в сознании, его эвакуировали на борт самолета с кислородной подушкой.

Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Кернес ещё на выходных шёл на поправку. А в понедельник ситуация ухудшилась. Комы, отёка мозга – не было. Аппарат ИВЛ не подключали", - рассказал источник.

Сообщается, что Кернеса готовят к очень сложной операции, которую могут сделать только немецкие врачи.

Издание Strana.ua со ссылкой на друга Кернеса Павла Фукса сообщает, что мэра Харькова доставили в клинику "Шарите", где лечится российский оппозиционер Алексей Навальный.

Фукс также опубликовал видео с самолета, на котором Кернес прилетел в Берлин.

Напомним, вечером 16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Ранее в мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.