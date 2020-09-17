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17 сентября 2020, 10:37 16

Кернеса в Германии готовят к сложной операции - СМИ

17 сентября 2020, 10:37 16
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У него обострились сопутствующие заболевания
У него обострились сопутствующие заболевания
Фото: УНИАН
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Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заболел COVID-19, доставили в одну из больниц Германии для проведения сложной операции.

Об этом сообщает местное издание 057.ua со ссылкой на источники из окружения Кернеса, передает RegioNews.

По словам собеседника, в Кернеса на фоне коронавируса обострились другие хронические заболевания. Он находится в сознании, его эвакуировали на борт самолета с кислородной подушкой.

Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Кернес ещё на выходных шёл на поправку. А в понедельник ситуация ухудшилась. Комы, отёка мозга – не было. Аппарат ИВЛ не подключали", - рассказал источник.

Сообщается, что Кернеса готовят к очень сложной операции, которую могут сделать только немецкие врачи.

Издание Strana.ua со ссылкой на друга Кернеса Павла Фукса сообщает, что мэра Харькова доставили в клинику "Шарите", где лечится российский оппозиционер Алексей Навальный.

Фукс также опубликовал видео с самолета, на котором Кернес прилетел в Берлин.

Напомним, вечером 16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Ранее в мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

коронавирус Германия мэр Харьков лечение Геннадий Кернес
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