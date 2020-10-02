Местные выборы 2020: В ЦИК назвали самый проблемный вопрос

Речь идет о голосовании людей, которые находятся на самоизоляции

Речь идет о голосовании людей, которые находятся на самоизоляции

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Наиболее проблемный вопрос местных выборов 2020 года — это голосование за местом пребывания людей, которые находятся в самоизоляции.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко во время круглого стола на тему: "Местные выборы-2020 и COVID-19", передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Наиболее проблемный вопрос — это голосование за местом пребывания людей, которые находятся на самоизоляции. Это то, что нужно урегулировать на законодательном уровне, но думаю, даже если это не будет урегулировано, я думаю, мы этим порядком... у нас предусмотрена эта процедура голосования по месту пребывания", - рассказал Гевко.

Он подчеркнул, что будет урегулирован порядок голосования.

"В том смысле, что к кому мы сначала идем проводить это голосование, к каким избирателям, категориям, которые предусмотрены, а, соответственно, те, что находятся на самоизоляции – это, наверное, будет во вторую очередь", - сказал он.

По его словам, важно было бы принять законопроект №4117, который регламентировал права и обязательства всех участников голосования в условиях пандемии.

"Все же есть надежда, что он будет рассмотрен и принят и таким образом удастся осуществить на должном уровне все меры, чтобы люди безопасно могли проголосовать. И те избиратели, которые находятся на самоизоляции в том числе", - сказал Гевко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский связал рост количества больных COVID-19 с местными выборами.