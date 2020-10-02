От "Слуги народа" в горсовет Николаева баллотируется сторонник "ЛДНР"

За открытую поддержку пророссийских боевиков его внесли в базу "Миротворца"

За открытую поддержку пророссийских боевиков его внесли в базу "Миротворца"

Фото: Facebook

В Николаеве в городской совет от партии "Слуга народа" баллотируется Егор Клецов, который в 2014 году называл российское вторжение на Донбасс "братоубийственной войной", оправдывая при этом действия Кремля.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Илья Зелинский, передает RegioNews.

В 14-м активно топил за "народ Донбасса", возил туда гуманитарку и призвал "оставаться дома" во время боев за Саур-Могилу, Изварино и Иловайск. Теперь он баллотируется в горсовет по спискам от "Слуги народа", - написал волонтер.

По его словам, в 2014 году кандидат от "Слуги народа" Клецов делал призывы "оставаться дома", поскольку "на Донбассе воюют такие же пацаны, только они защищают свои дома".

Также в интернете были опубликованы кадры с Клецовым в эфире телеканала боевиков на Донбассе "Новороссия ТВ". Кроме того Клецов находится в базе сайта "Миротворец".

Пособник террористов и русских оккупантов. Антиукраинский пропагандист. Провокатор. Участие в информационных спецоперациях российского агрессора, а также в пособничестве стране-агрессору, что проявляется в действиях, направленных на дискредитацию государственных институтов Украины", - говорится в описании его профиля.

В январе 2015 года Клецов приступил к проведению митингов, направленных на срыв мобилизации в Вооруженные Силы Украины.

Занимается сбором средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей ДНР, лично участвует в их доставке... Имеет друзей среди боевиков НПФ ДНР, совместно с Татьяной Монтян и Владимиром Рубаном участвовал в телемосте с руководством министерств ДНР, где пропагандировал идеи "мира любой ценой", - пишут активисты.

Сообщается, что активисты и ранее обращали внимание руководства партии "Слуга народа" на факты из биографии Клецова.

В частности, глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия в комментариях в Facebook написал, что видел профиль кандидата и заявил, что "враг не пройдет". Однако кандидатуру Клецова таки выдвинули в городской совет Николаева.

Напомним, "ОПЗЖ" обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине, "ОПЖЗ" будет оспаривать решение об отказе в регистрации в судах.