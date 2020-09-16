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16 сентября 2020, 21:40 11

Кернеса вывозят на лечение в Германию – СМИ

16 сентября 2020, 21:40 11
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Около 21.00 в аэропорту Харькова мэра Харькова Геннадия Кернеса погрузили в самолет, который перевозил в немецкую клинику «Шарите» отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Сегодня около 21 часа очевидцы сняли и выложили в телеграмм-каналах видео кортежа из нескольких машин "скорой" и полиции, которые ехали из 17-й больницы Харькова, в которой по официальной информации находится Геннадий Кернес, в аэропорту "Харьков".

Позже Суспільне обнародовало информацию, что в харьковском аэропорту приземлился немецкий самолет, который перевозил в "Шарите" российского оппозиционера Алексея Навального.

В 19:15 в Харьков из немецкого Нюрнберга прибыл самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group. Эта компания в частности занимается медицинскими перевозками.

Самолет с этим бортовым номером перевозил российского политика после отравления", - сообщили в СМИ.

По словам очевидцев, Кернеса из скорой перевезли в самолете, но он еще не взлетел.

Информацию об этом корреспонденту Depo/Харьков подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

Пассажира привезли, борт на земле. Летит – Германия, Берлин", - отметил собеседник агентства.

По информации источника Общественного в правоохранительных органах, 16 сентября из харьковского аэропорта должен отправиться самолет с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Как сообщает корреспондент Общественного, возле терминала машины скорой и с автомобили с номерами "0202", которым пользуется охрана и окружение городского головы.

Никаких официальных комментариев ни в Харьковском городском совете, ни в 17-й больнице, ни на станции СМП г. Харькова пока не дают.

Напомним, тяжелое состояние, в котором находится мэр Харькова, продиктован не только COVID-19 и двусторонним воспалением легких, но и инсультом, вызванным коронавирусом. Инсульт произошел несколько дней назад. Одним из его последствий стало сильное нарушение речи.

Ранее в мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

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