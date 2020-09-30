В ГБР рассматривают теракт как одну из причин аварии АН-26

Следствие изучает четыре основные версии катастрофы

Следствие изучает четыре основные версии катастрофы

Фото: ГСЧС

Следствие не исключает теракт как одну из причин катастрофы военного самолета АН-26 под Харьковом.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковський, передает RegioNews.

По его словам, для подтверждения или опровержения этой версии будет назначена взрывотехническая экспертиза.

Все версии, которые звучат в СМИ, не отбрасываются. С целью объективного досудебного расследования пока продолжается техническое расследование, по результатам которого будут уточнены версии", - сказал Борчаковский.

Он добавил, что сейчас следствие рассматривает 4 основных версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка группы подготовки полетов и ненадлежащий ремонт самолета.

По словам Борчаковского, эти версии возникли в результате первичного осмотра места происшествия и исследования данных радиообмена экипажа и диспетчеров.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.